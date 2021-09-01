В период с 17 по 23 сентября на территории Приднестровья зарегистрировано 191 заявление и сообщение о преступлениях. По 130 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За это время зарегистрировано одно убийство (подозреваемый задержан), два грабежа (один раскрыт), 30 краж (8 раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано шесть фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (подозреваемые лица установлены по пяти из них) и два преступления в сфере экономики (оба раскрыты), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано шестеро обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано семь госдолжников и трое неплательщиков алиментов.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1271 нарушение правил дорожного движения. Отстранены от управления транспортом 18 водителей, которые были за рулём в состоянии опьянения. На территории Рыбницкого района выявили пять таких водителей, Дубоссарского – четыре, в г. Бендеры – три, в столице, Слободзейском и Григориопольском районах – по два нарушителя.
На территории республики зарегистрировано 8 пожаров. В результате возгорания в одном из частных домов с. Кицканы мужчина получил травмы. Причиной этого ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при обращении с легко воспламеняющимися жидкостями. Всего за прошедшую неделю 26 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.