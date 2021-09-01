Dnestr.TV

 
0

Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 17 по 23 сентября на территории Приднестровья зарегистрировано 191 заявление и сообщение о преступлениях. По 130 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За это время зарегистрировано одно убийство (подозреваемый задержан), два грабежа (один раскрыт), 30 краж (8 раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано шесть фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (подозреваемые лица установлены по пяти из них) и два преступления в сфере экономики (оба раскрыты), передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано шестеро обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано семь госдолжников и трое неплательщиков алиментов.

За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1271 нарушение правил дорожного движения. Отстранены от управления транспортом 18 водителей, которые были за рулём в состоянии опьянения. На территории Рыбницкого района выявили пять таких водителей, Дубоссарского – четыре, в г. Бендеры – три, в столице, Слободзейском и Григориопольском районах – по два нарушителя.

На территории республики зарегистрировано 8 пожаров. В результате возгорания в одном из частных домов с. Кицканы мужчина получил травмы. Причиной этого ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при обращении с легко воспламеняющимися жидкостями. Всего за прошедшую неделю 26 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:04
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Прожить на минимуме
  • Занимательные цифры Приднестровья

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Прожить на минимуме
  • Занимательные цифры Приднестровья
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна