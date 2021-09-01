До 1 ноября предприятие "Железная дорога Молдовы" возобновит работу молдавских составов, курсировавших из Кишинева в Бухарест, Яссы и Одессу.
"Пассажирские рейсы в это время года не приносят дохода, но их запуск важен с точки зрения имиджа, и это радость для сотрудников ЖДМ. И с другой стороны, это большое счастье для преданных пассажиров", - говорит глава ЖДМ Олег Тофилат, передает publika.md.
По словам директора госпредприятия, в Одессу и Яссы будут курсировать модернизированные поезда, а в Бухарест - более старый. Всем трем предстоит ремонт: "В модернизированные составы поездов мы вложим 2,5-3 миллиона леев. А для того, что нужен для Бухареста, необходимо около 500 тысяч."
По словам руководства компании, скорее всего, поезда будут ходить по расписанию, действовавшему до остановки рейсов, а цены на билеты не изменятся.
Ранее за поездку в Яссы пассажиры платили от 90 до 130 леев, в зависимости от класса вагона. До Одессы билеты стоили от 155-и до 171-ого лея, а до Бухареста - от 340 до 647-и.