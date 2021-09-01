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Утвержден порядок направления в служебные командировки работников внебюджетных организаций

Утвержден порядок направления в служебные командировки работников внебюджетных организаций

Глава Правительства подписал нормативный акт, регулирующий вопросы направления в служебные командировки работников внебюджетных организаций и порядок выплаты им командировочных.

Как правило, бухгалтеры коммерческих организаций сталкиваются со сложностями при расчёте сумм возмещения расходов, связанных со служебными командировками. Об этом говорили представители общественности в рамках Координационного совета, передает пресс-служба Правительства.

Ранее нормативы были утверждены только для бюджетных организаций, в коммерческих же эта сфера регулировалась внутренними документами и не носила системный характер.

Теперь разработан единообразный подход, который значительно упростит ситуацию. Утвержденное сегодня Положение гарантирует работнику на время командировки сохранение места работы и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных с ней. Причем речь идет как о зарубежных служебных поездках, так и по территории Приднестровья. Всего выделено несколько категорий стран, в отношении каждой из которых утверждены лимиты норм суточных и возмещения расходов на жилье.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 07:09
  • DTV
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