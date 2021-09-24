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В США нашли способ перекрыть России доступ к Атлантическому океану

В США нашли способ перекрыть России доступ к Атлантическому океану

Обозреватель издания Business Insider Кристофер Вуди рассказал, как США смогут перекрыть России доступ к Атлантическому океану.

"С помощью авиабазы Кеблавик под Рейкьявиком американские самолеты будут мониторить пространство между Гренландией, Исландией и Британскими островами, которое могущественный Военно-морской флот России может использовать для проникновения в Атлантический океан", — пишет автор, передает ria.ru

Соединенные Штаты закрыли базу в Исландии еще в 2006 году, но в последние несколько лет активность НАТО на этом объекте возросла из-за военной мощи Москвы, говорится в статье.

В 2018 и 2020 годах США выделили 14,4 и 38 миллионов долларов на развитие и реконструкцию инфраструктуры на Кеблавике.

Вуди уточнил, что американские ВВС возобновят в этом регионе полеты своих лучших патрульных самолетов Boeing P-8 Poseidon, которые предназначены для охоты за подводными лодками.

ria.ru
  • Сегодня, 07:13
  • DTV
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