Здравоохранение – одна из приоритетных отраслей в любом социально ориентированном государстве, каковым является и Приднестровье. Пандемия показала всем нам насколько важна развитая медицинская инфраструктура. Но помимо коварного ковида существуют и другие болезни, которые необходимо лечить. И залогом успеха здесь являются квалифицированные кадры и современное высокотехнологичное оборудование. С 2018 г. за счёт средств Фонда капитальных вложений строятся и ремонтируются объекты, а также приобретается новое оборудование.
В копилке новых приобретений в этом году – видеостойка для эндоскопического отделения Бендерской центральной городской больницы, сообщается на сайте Минздрава. В учреждении такое оборудование установлено впервые. Возможности аппарата не ограничены только диагностикой желудка и кишечника, но и позволяют проводить эндоскопические операции – удалять полипы, полиповидные образования. Травматизм таких вмешательств минимален, пациент в очень быстрые сроки восстанавливается и возвращается к полноценной жизни. Помимо этого, врачам и медсёстрам приходится сталкиваться и со случаями экстраординарными – удалением инородных тел. В основном это происходит из-за неосторожности. Встречались зубочистки, рыбьи кости, лавровые листья. Благодаря умелым действиям специалистов и новому прибору здоровью пациентов ничего не угрожает.
Заведующий Михаил Дутка небольшую экскурсию по эндоскопическому отделению провёл не без гордости. Медперсоналом отделение укомплектовано полностью. В помещении сделан современный ремонт. Всё для комфорта пациентов и медиков. С нетерпением ждали видеостойку – и вот в 2021 году она поступила. Теперь отделение соответствует самым высоким требованиям.
Разрешили нашей пресс-службе поприсутствовать и при проведении самого обследования. Пока пациент готовится, доктор Дутка озвучивает важную информацию: в анамнезе мужчины родственники болели онкологией, поэтому решил пройти диагностику. Процедура проводится под наркозом, поэтому человек не испытывает ни боли, ни неприятных ощущений. С помощью прибора врач сантиметр за сантиметром исследует желудок и кишечник. Цветное изображение выводится на экран монитора. От опытного взгляда врача не ускользнёт ничего. Во время проведения вся команда медиков – два врача и медсёстры действуют словно единый механизм, понимают друг друга не только с полуслова, но и с полувзгляда. Пациенты могут не волноваться: их здоровье в надёжных, заботливых, а главное, умелых руках. Старый добрый профессионализм в совокупности с современными технологиями способны сотворить настоящее чудо. minzdrav.gospmr.org