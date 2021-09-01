Правительство Натальи Гаврилицы выделило 1 миллион долларов на покупку военной техники у США для модернизации обороны и преобразования Национальной армии. Об этом сообщает Посольство США в Молдове.
Правительство Молдовы выделило 1 миллион долларов из общей суммы в 5 миллионов долларов на эту покупку для продолжения преобразования Национальной армии, которая вносит вклад в национальную оборону, пишет nokta.md.
«В рамках нашего почти 30-летнего партнерства Соединенные Штаты помогают Республике Молдова модернизировать свою оборону, чтобы защитить свой нейтралитет и суверенитет. Сегодня мы доставили военную технику США, которая поможет Молдове именно в этом. Правительство Молдовы выделило 1 миллион долларов из общей суммы в 5 миллионов долларов на эту покупку, чтобы продолжить преобразование Национальной армии в силу, которая вносит вклад в национальную оборону, оказывают жизненно важную поддержку гражданским властям и вносят вклад в международные миротворческие операции», — говорится в сообщении Посольства США в Молдове.
Более того, как сообщает посольство, США помогает правительству Молдовы с логистической подготовкой и стратегиями связи, а в скором времени ожидается вторая партия военной техники.
«Соединенные Штаты также помогают правительству Молдовы с логистической подготовкой и стратегиями связи, чтобы оно могло быстро отреагировать в случае стихийного бедствия. Вторая партия должна прибыть в ближайшее время», — отмечает посольство.