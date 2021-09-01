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Вернидуб поговорил о невероятных геройствах «Шерифа» в Мадриде

Вернидуб поговорил о невероятных геройствах «Шерифа» в Мадриде

Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал сенсационную победу своей команды в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Как известно, «Шериф» смог одолеть мадридский «Реал», да еще и на выезде. Тираспольчане обыграли со счетом 2:1, передает bloknot-moldova.md.

- Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим парням за то, что они сделали. Конечно, мы понимали, что нам придется обороняться. Но мы хорошо справились и здорово контратаковали. И забили в самой концовке. Я счастлив и горд своей командой, этими парнями. Мы на верном пути и продолжим ему следовать. Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии, - цитирует Вернидуба пресс-служба УЕФА.

В следующем туре группового этапа ЛЧ «Шериф» сразится с миланским «Интером» Симоне Индзаги, который пока не побеждал и даже не забивал в текущем евросезоне.
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 08:55
  • DTV
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