Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уверен, что молдавские власти предпримут все необходимое, чтобы не допустить ухудшения в приднестровском урегулировании. Об этом он заявил в среду, отвечая на вопросы журналистов в ходе совместной пресс-конференции с президентом РМ Майей Санду в Кишиневе, передает infotag.md
Президент Германии сказал, что с уважением относится к тому, что президент Санду и правительственная команда "делают серьезный акцент на продолжении процесса реформ в Молдове" (молдавские власти придерживаются позиции, сделать правый берег более привлекательным с точки зрения экономики и уровня жизни, и этим приблизить реинтеграцию)
"Это главный пункт для поддержки, которую мы предоставляем. Уверен, что в Молдове примут все необходимые шаги, чтобы не допустить ухудшения ситуации, связанной с приднестровским конфликтом, разрешить существующие проблемы, и мы увидим деэскалацию ситуации", - сказал Штайнмайер.
При этом он подчеркнул, что с момента последнего визита в Молдову в 2016 г. в качестве министра иностранных дел ФРГ его позиция по конфликту не изменилась - урегулирование должно осуществляться на основании принципов территориальной целостности и суверенитета РМ с особым статусом для Приднестровья. infotag.md