На рассмотрение Центральной избирательной комиссии документы о выдвижении в качестве кандидата на пост главы государства представил тираспольчанин Николай Малышев.
После предоставления кандидатом уведомления о начале сбора подписей, подписных листов и проверки его документов на достоверность и полноту, ЦИК в течение 10 дней с момента поступления этих документов примет решение о регистрации кандидата, сообщает ЦИК ПМР.
Претенденту 40 лет. Он выпускник экономического факультета университета в Тирасполе. Был главным специалистом Отдела экономического анализа, планирования и прогнозирования Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Верховного Совета (2003-2007), директором Ассоциации банков Приднестровья (2007-2008), начальником управления поддержки малого бизнеса Торгово-промышленной палаты (2009-2010), финансовым директором фирмы "Италинвест", замдиректора по экономике ООО "ПродЭко". В настоящее время - инженер-экономист проектного бюро Корнелиус, директор Агентства экономических исследований, реконструкции и развития.
Ранее об участии в выборах объявили глава Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун и нынешний президент Вадим Красносельский.