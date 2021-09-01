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ЦИК принял документы от третьего кандидата на участие в президентских выборах

ЦИК принял документы от третьего кандидата на участие в президентских выборах

На рассмотрение Центральной избирательной комиссии документы о выдвижении в качестве кандидата на пост главы государства представил тираспольчанин Николай Малышев.

После предоставления кандидатом уведомления о начале сбора подписей, подписных листов и проверки его документов на достоверность и полноту, ЦИК в течение 10 дней с момента поступления этих документов примет решение о регистрации кандидата, сообщает ЦИК ПМР.

Претенденту 40 лет. Он выпускник экономического факультета университета в Тирасполе. Был главным специалистом Отдела экономического анализа, планирования и прогнозирования Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Верховного Совета (2003-2007), директором Ассоциации банков Приднестровья (2007-2008), начальником управления поддержки малого бизнеса Торгово-промышленной палаты (2009-2010), финансовым директором фирмы "Италинвест", замдиректора по экономике ООО "ПродЭко". В настоящее время - инженер-экономист проектного бюро Корнелиус, директор Агентства экономических исследований, реконструкции и развития.

Ранее об участии в выборах объявили глава Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун и нынешний президент Вадим Красносельский.
  • Сегодня, 05:42
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