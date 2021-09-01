Ряд стран Европейского Союза дали негативную оценку работе либерализованного визового режима со странами Западных Балкан, Грузии, Молдовы и Украины. Речь идет об Австрии, Бельгии, Чехии, Германии, Италии и Словакии и касаются очередного отчета Евросоюза о ходе ослабленного визового режима с этими странами, который был обнародован в августе 2021 года, передает bloknot-moldova.md.
Австрия назвала механизм остановки визового режима «однозначно эффективным инструментом» и призвала к дальнейшей оценке Визовой рабочей группой ситуаций, когда страны, которые имеют определенные визовые режимы, внедряют рекомендации Евросоюза.
Бельгия назвала отчет таким, который в целом соответствует выводам предыдущего документа. В то же время ее представители обращают внимание на «тревожное количество заявок на предоставление убежища в 2021 году по сравнению с предыдущими годами» относительно Молдовы. Заметим, что согласно документу, опубликованном EUobserver 27 сентября этого года, Молдова зафиксировала скачок заявок на убежище на 429% в июне-августе 2019 года и июне-августе 2021 года. По мнению Брюсселя, механизм остановки «безвиза» пока «не имел возможности доказать свою полезность».
Чехия также указывает на «высокое количество заявок на предоставление убежища» от граждан Грузии, Молдовы и Украины, а также нелегальных мигрантов из Молдовы и Украины.
По данным Германии, Грузия, Молдова и Украина, а также Албания и Сербия были в десятке стран, выходцы из которых чаще всего нарушали законодательство в отношении иностранцев в 2020 году.
- Хотя ограничения на въезд из-за пандемии COVID-19 в целом привели к снижению нарушений по нелегальному проживанию в 2020 году по сравнению с предыдущими годами, показатели этих стран происхождения выросли: Албания (8,517 подозреваемых; +10%), Украина (6,817 подозреваемых; +38%) и Молдова (4,643 подозреваемых; +16%), - указано в данных немецкой стороны.
При этом Берлин отмечает, что такие нарушения не попадают в статистику о нелегальном въезде.
- В случае небольшого улучшения или общего отсутствия прогресса, Европейская комиссия, на наш взгляд, должна подчеркнуть, что запуск механизма приостановки либерализованного визового режима является реальным вариантом, – говорится в заявлении делегации Германии. Впрочем, отменой "безвиза" Молдову пугают с завидной регулярностью еще с 2015 года, однако, как пишут в зарубежных СМИ, "мало кто хочет трогать визовую репрезентацию", ведь она является одним из немногих историй успеха Евросоюза по Западным Балканам и Восточному партнерству.
Напомним, безвизовый режим для граждан Молдовы при краткосрочных поездках в страны ЕС и «Шенгена» был введен с 28 апреля 2014 года.