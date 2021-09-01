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Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР

Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) за август 2021 года составила 5 509 рублей ПМР ($342 по курсу ПРБ) – на 9,4% выше, чем за соответствующий период прошлого года.

Средняя численность работников списочного состава во всех отраслях экономики Приднестровья за отчетный период текущего года составила 90 819 человек – на 2,2% меньше показателя годичной давности, передает newspmr.com.

Данные по уровню заработной платы и численному составу предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья за август 2021 года составила 6 620 рублей ($411 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 936 рублей. Темп роста за год – 111,5%.

Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются:
- электро и радиосвязь – 14 739 руб.;
- черная металлургия – 10 731 руб.;
- химическая промышленность – 8 134 руб.;
- машиностроение и металлообработка – 7 749 руб.

Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются:
- лесное хозяйство – 2 254 руб.;
- почтовая связь – 2 745 руб.;
- социальное обеспечение – 2 958 руб.;
- дошкольное образование – 2 981 руб.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, за обозначенный период составила 7 457 рублей ($463 по курсу ПРБ). За август 2020 года эта величина находилась на уровне 6 452 рубля. Темп «роста» за год – 115,6%.

Средняя численность работников списочного состава в отраслях промышленности Приднестровья за отчетный период текущего года составила 21 771 человек – на 2,6% меньше показателя годичной давности.

Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются:
- черная металлургия – 10 731 руб.;
- химическая промышленность – 8 134 руб.;
- машиностроение и металлообработка – 7 749 руб.;
- электроэнергетика – 7 683 руб.

Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются:
- полиграфическое производство – 5 410 руб.;
- электротехническое производство – 6 067 руб.;
- деревообрабатывающая промышленность – 6 162 руб.;
- легкая промышленность – 6 261 руб.

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за август 2021 года составила 4 346 рублей ($270 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 4 062 рубля. Темп роста за год – 107,0%.

Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются:
- управление свободными экономическими зонами – 12 700 руб.;
- страхование – 10 237 руб.;
- банки и кредитование – 9 287 руб.;
- физкультура, отдых и туризм – 6 543 руб.

Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются:
- социальное обеспечение – 2 958 руб.;
- дошкольное образование – 2 981 руб.;
- дополнительное образование – 3 110 руб.;
- культура и искусство – 3 121 руб.

БЮДЖЕТНИКИ

Средняя оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за август 2021 года составила 3 752 рубля ($233 по курсу ПРБ). За аналогичный период 2020 года эта зарплата находилась на уровне 3 472 рубля. Темп роста за год – 108,1%.

Средняя численность работников списочного состава, полностью финансируемых из бюджета республики за отчетный период текущего года, составила 40 859 человек – на 1,3% меньше прошлогоднего показателя.

Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются:
- общая коммерческая деятельность – 6 492 руб.;
- органы государственной власти – 6 298 руб.;
- редакции и издательства – 5 305 руб.;
- судебные власти и юридические учреждения – 4 621 руб.

Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются:
- торговля и общепит – 2 411 руб.;
- социальное обеспечение – 2 958 руб.;
- дошкольное образование – 2 981 руб.;
- культура и искусство – 3 104 руб.

Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 05:58
  • DTV
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