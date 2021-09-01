Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) за август 2021 года составила 5 509 рублей ПМР ($342 по курсу ПРБ) – на 9,4% выше, чем за соответствующий период прошлого года.
Средняя численность работников списочного состава во всех отраслях экономики Приднестровья за отчетный период текущего года составила 90 819 человек – на 2,2% меньше показателя годичной давности, передает newspmr.com.
Данные по уровню заработной платы и численному составу предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья за август 2021 года составила 6 620 рублей ($411 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 936 рублей. Темп роста за год – 111,5%.
Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются: - электро и радиосвязь – 14 739 руб.; - черная металлургия – 10 731 руб.; - химическая промышленность – 8 134 руб.; - машиностроение и металлообработка – 7 749 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются: - лесное хозяйство – 2 254 руб.; - почтовая связь – 2 745 руб.; - социальное обеспечение – 2 958 руб.; - дошкольное образование – 2 981 руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, за обозначенный период составила 7 457 рублей ($463 по курсу ПРБ). За август 2020 года эта величина находилась на уровне 6 452 рубля. Темп «роста» за год – 115,6%.
Средняя численность работников списочного состава в отраслях промышленности Приднестровья за отчетный период текущего года составила 21 771 человек – на 2,6% меньше показателя годичной давности.
Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются: - черная металлургия – 10 731 руб.; - химическая промышленность – 8 134 руб.; - машиностроение и металлообработка – 7 749 руб.; - электроэнергетика – 7 683 руб.
Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются: - полиграфическое производство – 5 410 руб.; - электротехническое производство – 6 067 руб.; - деревообрабатывающая промышленность – 6 162 руб.; - легкая промышленность – 6 261 руб.
НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за август 2021 года составила 4 346 рублей ($270 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 4 062 рубля. Темп роста за год – 107,0%.
Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются: - управление свободными экономическими зонами – 12 700 руб.; - страхование – 10 237 руб.; - банки и кредитование – 9 287 руб.; - физкультура, отдых и туризм – 6 543 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются: - социальное обеспечение – 2 958 руб.; - дошкольное образование – 2 981 руб.; - дополнительное образование – 3 110 руб.; - культура и искусство – 3 121 руб.
БЮДЖЕТНИКИ
Средняя оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за август 2021 года составила 3 752 рубля ($233 по курсу ПРБ). За аналогичный период 2020 года эта зарплата находилась на уровне 3 472 рубля. Темп роста за год – 108,1%.
Средняя численность работников списочного состава, полностью финансируемых из бюджета республики за отчетный период текущего года, составила 40 859 человек – на 1,3% меньше прошлогоднего показателя.
Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются: - общая коммерческая деятельность – 6 492 руб.; - органы государственной власти – 6 298 руб.; - редакции и издательства – 5 305 руб.; - судебные власти и юридические учреждения – 4 621 руб.
Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются: - торговля и общепит – 2 411 руб.; - социальное обеспечение – 2 958 руб.; - дошкольное образование – 2 981 руб.; - культура и искусство – 3 104 руб.
Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.