Россия считает, что поставка в Молдову военной техники из США и втягивание страны в евроатлантические структуры осложнит процесс приднестровского урегулирования. Об этом 30 сентября заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИДа РФ Алексей Зайцев, передает newsmaker.md.
«Обратили внимание на прибытие в Молдавию 26 сентября с. г. партии американской военной техники на сумму $5 млн. (…) По информации СМИ, речь идет о стрелковом оружии, средствах связи, легких артиллерийских системах и бронеавтомобилях. (…) Полагаем, что подобные шаги, вписывающиеся в общую линию Вашингтона и Брюсселя втягивания Молдавии в евроатлантические структуры, вряд ли будут способствовать укреплению доверия между берегами Днестра, дополнительно осложняя и без того пробуксовывающий процесс приднестровского урегулирования», — сказал представитель российского МИДа.
Напомним, 26 сентября в Молдову из США прибыла первая партия военного оборудования для Национальной армии на общую сумму $5 млн. Как уточнили NM в пресс-службе минобороны, из этой суммы Молдова заплатила $1 млн. Партию военной техники доставят несколькими траншами до конца этого года. Ее распределят между подразделениями Национальной армии.