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Цена билета на поезд Кишинев-Одесса снижена
Билеты на железнодорожный рейс "Кишинев-Одесса" будут снижены с 1 октября. Об этом сообщили в госпредприятии "Железная дорога Молдовы" после достижения договоренности с ПАО "Укрзализныця".
Как отметили в ЖДМ, цены снизятся на 13%, теперь стоимость билета составит 225 леев, передает sputnik.md.
Поезд Кишинев-Одесса-Кишинев курсирует ежедневно. Отправление поезда из молдавской столицы - в 7.09 утра, прибытие в Одессу - в 10.55.
Из Одессы поезд отбывает в 18.36 и приезжает в Кишинев в 22.33.
Поезд обслуживается Украинской железной дорогой.
Модернизированный дизель-поезд ЖДМ, который ранее курсировал по маршруту Кишинев-Одесса, в настоящее время проходит плановое техническое обслуживание.
Выпуск дизель-поезда в рейс планируется до конца года.
sputnik.md
- Сегодня, 05:24
- DTV
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