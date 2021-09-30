Dnestr.TV

 
0

Цена билета на поезд Кишинев-Одесса снижена

Цена билета на поезд Кишинев-Одесса снижена

Билеты на железнодорожный рейс "Кишинев-Одесса" будут снижены с 1 октября. Об этом сообщили в госпредприятии "Железная дорога Молдовы" после достижения договоренности с ПАО "Укрзализныця".

Как отметили в ЖДМ, цены снизятся на 13%, теперь стоимость билета составит 225 леев, передает sputnik.md.

Поезд Кишинев-Одесса-Кишинев курсирует ежедневно. Отправление поезда из молдавской столицы - в 7.09 утра, прибытие в Одессу - в 10.55.
Из Одессы поезд отбывает в 18.36 и приезжает в Кишинев в 22.33.

Поезд обслуживается Украинской железной дорогой.

Модернизированный дизель-поезд ЖДМ, который ранее курсировал по маршруту Кишинев-Одесса, в настоящее время проходит плановое техническое обслуживание.

Выпуск дизель-поезда в рейс планируется до конца года.
sputnik.md
  • Сегодня, 05:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Прожить на минимуме
  • Занимательные цифры Приднестровья
  • Стала известна заявка "Шерифа" на групповой этап Лиги ...
  • Еще один кандидат заявил о своем участии в выборах глав ...
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Еще одной легендой стало меньше. Ушел Жан-Поль Бельмонд ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Прожить на минимуме
  • Занимательные цифры Приднестровья
  • Стала известна заявка "Шерифа" на групповой этап Лиги ...
  • Еще один кандидат заявил о своем участии в выборах глав ...
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Еще одной легендой стало меньше. Ушел Жан-Поль Бельмонд ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна