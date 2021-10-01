Государственная жилищная программа по линии Фонда поддержки молодежи – действует с этого года. Ее суть заключается в том, что государство финансово помогает молодым семьям, где один или оба супруга работают в бюджетном секторе, купить собственное жилье в ипотеку. Помощь оказывается в виде безвозвратной субсидии в размере 10, 12, 14 тысяч долларов в зависимости от состава семьи (без детей, с одним ребенком, с двумя и более детьми). Ее получателями являются врачи, медсестры лечебных учреждений, педагоги школ, детсадов, организаций среднего профобразования и центров реабилитации для детей, участковые инспекторы МВД, офицеры Минобороны и некоторые категории сотрудников Минюста, уточняется на сайте Правительства.
«Фонд поддержки молодежи является социальной программой развития и неотъемлемой, важной частью проекта бюджета. Была проделана большая работа в плане анализа того, как работает эта программа обеспечения жильем в текущем моменте, каковы потребности на следующий год. Вы знаете, что по поручению Президента мы дополняем периодически категории в закон, чтобы больше граждан могли воспользоваться программой по доступному жилью», – открыл совещание с руководителями министерств и ведомств, чьи работники участвуют в целевой программе, Александр Мартынов. Цель встречи – узнать предварительные результаты проекта и его перспективы на 2022 год.
Госпрограмму активировали 15 марта. За полгода ее действия выдано на руки 163 сертификата на получение госсубсидии. Заключено трехсторонних кредитных договор – 108, из них 97 зарегистрированы. Куплено по состоянию на 1 сентября 97 квартир, в 50-ти уже отпраздновали новоселье. Ожидается, что к концу года программу выполнят на 100%.
«Я неоднократно говорил, что поверю до конца в успех этой программы тогда, когда первые молодые семейные пары заедут в свое жилье. Потому что до этого момента это все бумаги, законы, моменты. Важен сам результат. И уже 50 семей обзавелись своим жильем и там проживают. Это очень важно. Это та задача, которую ставил Президент Вадим Николаевич Красносельский перед нами, – разработать эффективную программу в продолжение программы по завершению недостроев, которая позволит молодым семьям, сотрудникам тех сфер, которые были обозначены, обзавестись своим жильем», – подчеркнул в ходе совещания Глава исполнительной ветви власти.
Что касается планов на следующий год, то Министерство по социальной защите и труду разработало и согласовало с коллегами изменения в закон «О господдержке молодых семей по приобретению жилья». Предлагается внести в число участников госпрограммы педагогов сферы допобразования, то есть специалистов творческих, спортивных и иных кружков и секций. На них хотят выделить чуть больше трех десятков квот.
«В адрес Общеприднестровского народного форума не раз поступали обращения именно от сотрудников сферы дополнительного образования – музыкальных школ, школ искусств, художественных школ. Этот вопрос ОНФ выносил на ряд площадок, и очень рады, что 33 сертификата предусмотрено именно для этих целей. Мы считаем, что это очень важный вклад в поддержу молодых специалистов, которые работают в сфере допобразования», – заявил руководитель исполкома ОНФ Сергей Шерстюк.
В 2022-м финансово поддержать планируют более 200 молодых семей. По предварительным расчетам, на это потребуется около 20 млн рублей.
В заключение Александр Мартынов нацелил всех участников процесса по реализации программы на совместное продолжение начатой работы в предстоящем году.
Подробнее об условиях участия в программе можно узнать по ссылке gov-pmr.org.