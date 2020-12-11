В Молдове трудоустроенные граждане смогут взять два оплачиваемых выходных дня, чтобы вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица на заседании правительства 30 сентября, сообщает newsmaker.md.
«Мы примем несколько мер, чтобы поддержать вакцинацию. Речь идет о решении субсидировать из госбюджета двухдневный выходной для тех, кто сделал прививку от ковида. Это решение побудит работодателей продвигать вакцинацию в своих коллективах», — сказала Гаврилица.
По последним данным минздрава, в Молдове полностью вакцинировались от коронавируса 781 515 человек или 22,5% населения Молдовы. newsmaker.md