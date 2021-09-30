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Вратарь «Шерифа» Атанасиадис признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Вратарь «Шерифа» Атанасиадис признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Вратарь тираспольского "Шерифа" Йоргос Атанасиадис признан лучшим футболистом второй игровой недели группового этапа Лиги чемпионов.
Об этом сообщили на официальном сайте УЕФА после проведения голосования среди болельщиков.

В последнем выездном матче турнира против мадридского "Реала" Атанасиадис совершил 11 сейвов, что помогло "Шерифу" одержать историческую победу на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Помимо Атанасиадиса, в списке были следующие футболисты:

25-летний полузащитник «Баварии» Лерой Зане, который забил гол и сделал результативную передачу в матче с киевским «Динамо» (5:0);

22-летний нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес, сделавший дубль в игре с «Барселоной» (3:0);

26-летний защитник «Интера» Милан Шкриньяр, который в матче с «Шахтёром» (0:0) выиграл 3 единоборства, сделал 3 перехвата и сделал 89% точных передач.

Также стало известно, что Атанасиадис обновил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов на домашнем стадионе "Реала".

Ранее подобного звания были удостоены два вратаря – россиянин Игорь Акинфеев из московского ЦСКА за матч шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов-2018/19 годов. А также бразилец Диду, который долгое время выступал за итальянский "Милан".
sputnik.md
Фото: © REUTERS / JUAN MEDINA
  • Сегодня, 05:50
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