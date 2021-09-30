Вратарь тираспольского "Шерифа" Йоргос Атанасиадис признан лучшим футболистом второй игровой недели группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщили на официальном сайте УЕФА после проведения голосования среди болельщиков.
В последнем выездном матче турнира против мадридского "Реала" Атанасиадис совершил 11 сейвов, что помогло "Шерифу" одержать историческую победу на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
Помимо Атанасиадиса, в списке были следующие футболисты:
25-летний полузащитник «Баварии» Лерой Зане, который забил гол и сделал результативную передачу в матче с киевским «Динамо» (5:0);
22-летний нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес, сделавший дубль в игре с «Барселоной» (3:0);
26-летний защитник «Интера» Милан Шкриньяр, который в матче с «Шахтёром» (0:0) выиграл 3 единоборства, сделал 3 перехвата и сделал 89% точных передач.
Также стало известно, что Атанасиадис обновил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов на домашнем стадионе "Реала".