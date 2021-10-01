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Новые величины минимального размера оплаты труда

Новые величины минимального размера оплаты труда

С 1 октября 2021 года на IV квартал 2021 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Соответствующий Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровья был подписан 16 сентября 2021 года и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики 29 сентября 2021 года.

МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется Законом «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»:

а) для неквалифицированных работников - 1809 руб.;

б) для квалифицированных работников – 1989,9 руб.

МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):

а) для неквалифицированных работников – 1684 руб.;

б) для квалифицированных работников – 1852,4 руб.

МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):

а) для неквалифицированных работников – 2526 руб.;

б) для квалифицированных работников – 2778,6 руб.

Ознакомиться с Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 16 сентября 2021 года № 1028 «Об установлении минимального размера оплаты труда на IV квартал 2021 года в Приднестровской Молдавской Республике» можно по ссылке minsoctrud.gospmr.org.

  • Сегодня, 06:06
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