С 1 октября 2021 года на IV квартал 2021 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Соответствующий Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровья был подписан 16 сентября 2021 года и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики 29 сентября 2021 года.
МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется Законом «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»:
а) для неквалифицированных работников - 1809 руб.;
б) для квалифицированных работников – 1989,9 руб.
МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):
а) для неквалифицированных работников – 1684 руб.;
б) для квалифицированных работников – 1852,4 руб.
МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):
а) для неквалифицированных работников – 2526 руб.;
б) для квалифицированных работников – 2778,6 руб.
Ознакомиться с Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 16 сентября 2021 года № 1028 «Об установлении минимального размера оплаты труда на IV квартал 2021 года в Приднестровской Молдавской Республике» можно по ссылке minsoctrud.gospmr.org.