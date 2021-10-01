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В Грузии задержали Саакашвили

В Грузии задержали Саакашвили

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии, сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведен в пенитенциарное учреждение", - сказал премьер в пятницу, передает ria.ru

По словам премьера, "правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне".

"У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии", - отметил Гарибашвили.

Он не уточнил, где был задержан Саакашвили.

Задержанный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили объявил голодовку, сообщила уполномоченный по правам человека Нино Ломджария, посетив его в тюрьме.

Она подчеркнула, что задержанный не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным.

Ломджария добавила, что, по словам самого Саакашвили, полиция не применяла силу во время спецоперации, а он не оказывал сопротивления.
ria.ru
  • Сегодня, 21:49
  • DTV
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