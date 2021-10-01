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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

С 24 по 30 сентября на территории республики зарегистрировано 200 заявлений и сообщений о преступлениях. По 146 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано три грабежа (подозреваемые установлены по двум фактам), 44 кражи (11 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано пять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (подозреваемые лица установлены по четырём из них), три преступления в сфере экономики (два из них раскрыты), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано четыре обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано 12 госдолжников и два неплательщика алиментов.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1173 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 17 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено семь таких водителей, г. Тирасполь – четыре, Григориопольского и Дубоссарского районов – по два, Слободзейского и Рыбницкого – по одному.

С 24 по 30 сентября на территории республики зарегистрировано четыре пожара. Погиб один человек в с. Хрустовая Каменского района (причина пожара – неосторожное обращение с огнём). Кроме того, по одному пожару зарегистрировано в Тирасполе, Григориополе и Рыбнице. Раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 20 административных протоколов.
mvdpmr.org
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