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Парламент РМ проголосовал за ратификацию Стамбульской конвенции

Парламент РМ проголосовал за ратификацию Стамбульской конвенции

Парламент РМ в пятницу проголосовал за принятие в первом чтении закона о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Как передает «ИНФОТАГ», за ратификацию в первом чтении документа, известного как Стамбульская конвенция, проголосовало 54 депутата правящей партии «Действие и солидарность».

Конвенция включает 81 положение, на основании которых государства-подписанты обязуются бороться и предотвращать случаи насилия в отношении женщин, бытового насилия, обеспечивать защиту жертв насилия, уголовное преследование виновных и принятие комплексной политики.

«Ратифицировав Конвенцию, власти РМ обязуются надлежащим образом наказывать насилие в отношении женщин, выделять ресурсы для обеспечения функционирования кризисных центров, круглосуточных горячих линий, приютов для жертв насилия, оказывать услуги психологической и юридической помощи, а также другие меры», - говорится в документе.

Власти считают, что «ратификация приблизит Молдову к цели искоренения насилия в отношении женщин и бытового насилия, позволит добиться нулевой терпимости к этому явлению».

Депутаты Блока коммунистов и социалистов призвали не вносить вопрос в повестку дня, считая Конвенцию «противоречащей мнению многих граждан Молдовы», так как документ, по их словам, «выставляет мужчин в качестве агрессоров». Они назвали документ «позорным».

В реплике, спикер Игорь Гросу ответил, что «позорно допускать избиение женщин в XXI веке». После того, как вопрос о Конвенции был внесен в повестку дня, фракция БКС покинула зал заседаний в знак протеста.

Документ был принят (открыт для подписания) 11 мая 2011 г. На данный момент ратифицирован 34 государствами-членами Совета Европы, в том числе Германией, Швецией, Францией.

Пятый президент Молдовы и лидер Партии социалистов Игорь Додон высказался о ратификации Стамбульской конвенции в республике.

По его словам, ратификация была инициирована правящей партией, в то время как многие страны, включая членов ЕС, отказались от этого документа, передает sputnik.md.

«В течение моего президентского мандата я блокировал ратификацию Стамбульской конвенции, поскольку я твердо убежден, что этот документ несет угрозу многовековой духовной традиции нашего народа, основанной на православии, общественной морали и семейным ценностям, воспитанию молодого поколения в духе нравственности и уважения к своим родителям», — написал Додон на своей странице в социальной сети.

«Хочу напомнить, что две страны, входящие в Совет Европы — Россия и Азербайджан, -отказались от подписания Стамбульской конвенции», — подчеркнул политик.

Он добавил, что еще целый ряд стран, такие, как Великобритания, Венгрия, Литва, Латвия, Украина, Болгария, Чехия, Словакия, отказываются от ратификации, а Турция объявила о выходе из Стамбульской конвенции.

В заключение Додон призвал все молдавское общество «сплотиться в борьбе за традиционные ценности нашего народа, за семью и человеческое достоинство».



  • Сегодня, 21:57
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