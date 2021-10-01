UEFA составила список самых эффективных футболистов в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов - FedEx Performance Zone, включающий в себя 50 игроков. Сразу семь футболистов "Шерифа" оказались в этом рейтинге, и лучший из них - Фернандо Костанца, который находится на 10 месте с 64 очками в активе, передает moldfootball.com
Такое же количество баллов у Кристиано да Силва и португальца Криштиану Роналду из "Манчестера Юнайтеда".
Третий среди лучших игроков "Шерифа" - Густаво Дуланто: с показателем в 55 очков он занял 19 место в рейтинге, и это на одно очко больше, чем у Лионеля Месси из ПСЖ.
В топ-50 также входят Гиоргиос Атанасиадис (36 место, 49 очков), Адама Траоре (38 место, 48 очков), Себастьен Тилль (40 место, 48 очков), Данило Арболеда (43 место, 47 очков).