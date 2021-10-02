Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет намерения «возглавлять страну до смерти», и при некоторых условиях он готов уйти с должности.
Какие именно условия имеются в виду, белорусский лидер объяснил в своем интервью американскому телеканалу CNN.
«Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию, и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете», — пообещал Лукашенко.
В то же время он предупредил, что и не подумает уходить со своего поста, если западные страны «посмеют еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события». По словам президента, тогда «будет плохо», сообщает eadaily.com.
«Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом даже ценой своей жизни», — заявил Лукашенко.
Кроме того, Лукашенко отметил, что «предельным ориентиром» по возрасту для нахождения у власти он считает 78-летнего действующего президента США Джо Байдена.
«Слушайте, я 27 лет, как вы сказали, на этом посту служу своему народу, но я еще не достиг того возраста, как у вас в вашем вашингтонском обкоме. Там, по-моему, президент — сколько ему?.. Поэтому давайте за ориентир возьмем возраст вашего патрона в Вашингтоне. А почему бы нет? Но вы не волнуйтесь, я не дотяну до этого возраста», — сказал «бацька». По его словам, «президентом может быть человек столько, сколько он пожелает и его изберет народ, но если он здоров и может управлять страной».
Ранее EADaily сообщало, что в том же интервью Александр Лукашенко предупредил Запад о том, что в случае внешней агрессии Минск пойдет на еще большее сближение с Москвой и вся Белоруссия станет одной большой российской военной базой.