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Директор НАРЭ: Весной тариф на газ в Молдове вырастет более чем на 50 %

Директор НАРЭ: Весной тариф на газ в Молдове вырастет более чем на 50 %

Весной тариф на газ в Молдове вырастет более чем на 50 процентов. Об этом сообщил в СМИ один из директоров НАРЭ Штефан Крянгэ.

По его словам, к настоящему моменту накопились серьезные тарифные отклонения, которые по существующим правилам должны быть компенсированы за счет повышения тарифа, передает tv6.md

Таким образом, за первым осенним повышением, о котором уже было объявлено, могут последовать другие — в середине зимы или весны.

Крянгэ также сообщил, что от предприятия «Молдовагаз» пока не поступало запросов в Агентство по регулированию в энергетике с просьбой о повышении тарифов.

Ранее глава «Молдовагаз» Вадим Чебан заявлял, что для конечных потребителей тариф на газ вырастет на 35%.



tv6.md
  • Вчера, 19:45
  • DTV
  • Просмотров: 42
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