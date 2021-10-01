Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Директор НАРЭ: Весной тариф на газ в Молдове вырастет более чем на 50 %
Весной тариф на газ в Молдове вырастет более чем на 50 процентов. Об этом сообщил в СМИ один из директоров НАРЭ Штефан Крянгэ.
По его словам, к настоящему моменту накопились серьезные тарифные отклонения, которые по существующим правилам должны быть компенсированы за счет повышения тарифа, передает tv6.md
Таким образом, за первым осенним повышением, о котором уже было объявлено, могут последовать другие — в середине зимы или весны.
Крянгэ также сообщил, что от предприятия «Молдовагаз» пока не поступало запросов в Агентство по регулированию в энергетике с просьбой о повышении тарифов.
Ранее глава «Молдовагаз» Вадим Чебан заявлял, что для конечных потребителей тариф на газ вырастет на 35%.
tv6.md
- Вчера, 19:45
- DTV
- Просмотров: 42
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.