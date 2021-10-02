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Стало известно о сроках признания ВОЗ российской вакцины «Спутник V»

Стало известно о сроках признания ВОЗ российской вакцины «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» через 1-2 месяца. О таких сроках заявил глава аргентинской фармкомпании Richmond Laboratories Марсело Фигейрас, сообщается в Telegram-канале Russia Today.

«Согласно имеющейся у нас информации, утверждение неизбежно через 1-2 месяца. Ни безопасность, ни эффективность вакцины не поставлены на карту», — заявил бизнесмен. Он также заверил, что препарат российского производства был проверен «на сотнях миллионов людей», пишет lenta.ru.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что ВОЗ сняла все барьеры для признания российского препарата от коронавируса. Об этом российский министр сообщил после переговоров с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Также Мурашко заявил, что Россия и США на сегодняшний день не договорились о взаимном признании своих вакцин от COVID-19. При этом стороны согласились вернуться к этому диалогу.
lenta.ru
  • Вчера, 20:01
  • DTV
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