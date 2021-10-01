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Молдова занимает 64-е место в рейтинге Глобального инновационного индекса

Молдова занимает 64-е место в рейтинге Глобального инновационного индекса

Молдова занимает 64-е место в рейтинге Глобального инновационного индекса (ГИИ), опустившись на четыре строчки по сравнению с прошлым годом, передаёт IPN со ссылкой на seenews.com.

Среди стран Юго-Восточной Европы лучше всех смотрится Словения. Тем не менее, она находится лишь на 32-й строчке в рейтинге, включающем 132 государства. Болгария занимает 35-е место, Греция – 47-е, Румыния – 48-е.

За пределами первых 50-ти стран Сербия находится на 54-й строчке, а Северная Македония и Молдова идут на 59-м и 64-м местах соответственно. Босния и Герцеговина занимает 75-ю позицию, в то время как Албания (84-е место) замыкает список стран региона.

Все страны Юго-Восточной Европы, за исключением Болгарии и Словении, ухудшили своё положение в рейтинге по сравнению с 2020 годом. Больше всего мест потеряли Молдова и Греция, опустившиеся на 4 и 5 строчек соответственно.

Швейцария возглавляет список 50 лучших стран, а замыкает этот список Черногория.

Источник уточняет, что с 2021 года Глобальный инновационный индекс рассчитывается Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO), в сотрудничестве с Институтом Портуланс и различными корпоративными и академическими сетями, под эгидой Консультативного совета ГИИ.

ipn.md
  • Сегодня, 08:28
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