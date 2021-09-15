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Японцы лакомятся генетически отредактированными помидорами

Японцы лакомятся генетически отредактированными помидорами

Стартап из сотрудников Цукубского университета в Японии начал продавать сорт томатов, который создан с помощью технологии редактирования генома. Это первый такой продукт на японском рынке.

Токийская компания Sanatech Seed создала сорт Sicilian Rouge High GABA с целью, чтобы их помидор содержал в четыре-пять раз больше гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), чем обычный. Считается, что это вещество может предотвращать повышение артериального давления, передает news.liga.net ссылаясь на nhk.or.jp.

Авторы "отредактированной" синкарпной ягоды (томат считается фруктом в ЕС, но это также и овощ, – ред.) добились увеличения содержания этого соединения, удалив из генома растения аутоингибиторный домен – тот кодирует вещества, которые лимитируют выработку ГАМК.

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Помидор с "подправленным" геномом выращивают фермеры в теплицах префектуры Кумамото на юго-западе Японии. В сети томат продают по цене 7500 иен ($68) за 3 кг.

Японское правительство не требует, чтобы на этикетке продуктов было указано, что организм подвергся редактированию генома, но Sanatech Seeds специально акцентирует на этом внимание – такая у них бизнес-стратегия. Компания отправляет упаковки со стикером "улучшено с использованием технологии редактирования генома".

"Отредактированные" на геномном уровне организмы – не то же самое, что генно-модифицированные: в первых правят только их гены, а в ГМО – внедряют и чужие).

ГМО (или генетически модифицированный организм) — организм, чей генетический материал был искусственно изменен в научных или хозяйственных целях. Никаких доказательств вреда ГМО-организмов/тканей для окружающей среды, биоразнообразия или здоровья человека нет. Последствия употребления той или иной "биотехнологичной" пищи такие же, как и от употребления обычных продуктов. "Встраивание" генов ГМО-организма в ДНК человека – фейк, а надписи "Без ГМО" на упаковках товаров – исключительно маркетинговый ход.
news.liga.net
Фото: depositphotos.com
  • Сегодня, 08:42
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