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В Швеции объявят Нобелевских лауреатов

В Швеции объявят Нобелевских лауреатов

Победителям не придется приезжать в Швецию. Из-за пандемии коронавируса премии лауреатам в этом году выдадут на их родине.
В Швеции и Норвегии на этой неделе объявят имена лауреатов Нобелевской премии 2021 года в пяти областях.

Нобелевский комитет в Стокгольме в понедельник сообщит, кому присуждена премия по медицине. Во вторник, 5 октября, объявят обладателя премии по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе, пишет korrespondent.net.

Лауреат премии за содействие установлению мира, которая считается одной из самых престижных наград в мире, по традиции будет объявлен в пятницу в Осло.

По данным Нобелевского комитета, в этом году на премию мира претендуют 329 кандидатов, 234 из них - физические лица, еще 95 - организации. По правилам, список потенциальных кандидатов не публикуется.

Согласно правилам Нобелевского комитета, список потенциальных кандидатов на получение премии держится в секрете.

Однако, ряд СМИ в течение года сообщал о том, что на премию мира выдвинуты, в том числе, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Среди кандидатов, по некоторым данным, фигурируют экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и экоактивистка Грета Тунберг. Кроме того, претендентами считаются такие организации, как "Репортеры без границ" и "Комитет защиты журналистов".

Наконец, 11 октября в столице Швеции назовут лауреата Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Нобелевская премия 2021 года предусматривает вознаграждение в 10 млн шведских крон (около $1,1 млн). ее вручают с 1901 года.
korrespondent.net
  • Вчера, 10:10
  • DTV
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