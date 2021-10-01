В Григориополе стартовал первый этап чемпионата Молдавии по картингу. Соревнования собрали 19 гонщиков из Приднестровья и Молдовы. По словам организаторов, на картодром сегодня вышли спортсмены от 5 до 45 лет. Соревнуются они в пяти классах: два детских, один юношеский и два взрослых.
От лица районной госадминистрации участников и зрителей соревнований поприветствовал глава Григориополя Олег Габужа. Он отметил: радость доставляет то, что сегодняшние состязания проходят на григориопольском картодроме после обновления трассы, пишет novostipmr.com.
«От всей души хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта. Уверен, что дальше мы будем популяризировать и развивать этот увлекательный вид спорта. Сегодня всем участникам соревнований желаю успехов, новых побед и будущих спортивных достижений. А болельщикам - новых впечатлений», - сказал Олег Габужа.
В Григориополь сегодня приехала целая семья картингистов по фамилии Попович: отец Вадим и его дети Теодор и Делия. Каждый боролся в своих категориях. Глава семейства рассказал, что началось всё с Теодора: два года назад мальчика привели на картодром, а за ним уже и вся семья увлеклась данным видом спорта.
«Делия сегодня выступает в классе "Национальный Юниор", её карт разгоняется до 80 км/ч. Теодор – в классе "Бамбино", здесь самые маленькие детки, его автомобиль развивает скорость до 65 км/ч. А я буду во взрослой категории. Сегодняшние соревнования - это больше проба своих сил. Пока больших ставок не делаем», - рассказал Вадим Попович.
Юный Теодор поделился, что сегодня на соревнования приехал также его друг Матвей Купный. Он тоже занимается картингом два года. Мальчикам всего по 7 лет, но они уже полностью ощущают в себе дух соперничества. В один голос оба утверждают, что победят. Сегодня лучшим оказался Матвей.
Соревнуются картингисты по такой схеме: в зачёт идут предфинальная и финальная попытки (за вторую дают больше очков). Перед этим у всех есть квалификационные заезды. А начинается всё с тренировочных кругов на картодроме. После тренировки механики определяют, что необходимо поправить, как изменить настройки автомобиля, каким должно быть давление в шинах, проверяют и другие технические моменты.
У многих юных гонщиков роль механиков выполняют их папы. Так, например, у Алексея Голованова. Он сам из посёлка Маяк Григориопольского района. Ему 11 лет, картингом занимается два года.
«Я тренируюсь и соревнуюсь на карте с автоматической коробкой передач, он разгоняется до 60-70 км/ч. Сегодня я выступаю в классе "Мини", настрой на гонку у меня отличный», - поделился Алексей Голованов.
Многие картингисты говорят, что на каждую гонку нужна новая резина, потому что она быстро стирается и теряет сцепление с дорогой. Понять изношенность резины помогают специальные индикаторы - небольшие отверстия в колёсах. Если они исчезли, значит шины достаточно износились.
Среди участников соревнований в основном представители мужского пола. Но без девушек тоже не обошлось. Правда, их сегодня было только две. В одном классе с Делией Попович выступает Александра Василевская. Ей 14 лет, и она так же, как и её соперница, картингом занимается 2 года.
В этот вид спорта Александра пришла со второй попытки. Девушка рассказала, что первая проба себя в роли картингиста прошла не очень удачно: она вылетела в траву и обожгла руку. Но через год, по словам Александры, всё получилось.
«Меня затянуло. Картинг - это, вообще, нетипичный вид спорта для девушек. Нас очень мало в этом виде, но есть и те, кто очень хорошо проявляет себя, даже получше парней. Сегодня в моей категории есть более опытный соперник, но я буду стараться показать себя максимально хорошо», - поделилась Александра Василевская.
Среди более опытных спортсменов на этом турнире Виталий Молоченко. Ему 33 года. Сегодня на соревнованиях он в статусе лидера: в прошлом году Виталий стал чемпионом Молдавии. Профессионально картингом он занимается с 2018 года. Молодой человек признаётся, что это его детская мечта.
«Я родился в Григориополе. Когда мне ещё было 5 лет, я проходил мимо картодрома и мечтал о том, что когда-то тоже буду гонять тут. Чисто случайно в 27 лет я нашёл по объявлению карт для своего досуга. Как только сел впервые за руль, сразу появилось желание заниматься профессионально», - поделился Виталий Молоченко.
Его карт - чемпионская сборка. Рама автомобиля раньше принадлежала чемпиону России, а двигатель - чемпиону Румынии. Виталий выступает в классе KZ2, у его карта шестиступенчатая механическая коробка передач. С такой работать труднее: важно точно ловить момент, когда необходимо переключиться.
«Это и в разы труднее по сравнению с автоматической коробкой, и ощущения другие. По ходу гонки используются все передачи со второй по шестую. Чтобы в нужный момент переключиться, нужно не просто смотреть на обороты, но и чувствовать свой автомобиль», - отметил картингист.
Виталий рассказал, что сегодня его основной конкурент – кишинёвский гонщик Даниел Драгулян. В первом этапе чемпионата удача сделала ставку именно на этого спортсмена. Приднестровский картингист занял лишь третье место, но оспорить своё право на звание чемпиона Молдавии он сможет ещё в трёх этапах соревнований до конца октября.
Говоря о том, чем привлекает картинг, все спортсмены как один признаются, что это скорость. Также гонщикам нравится изучать траекторию трассы, преодолевать трудные повороты. Иногда бывает, что спортсмены с ними не справляются и вылетают за пределы трека. Для сохранения жизни и здоровья у картингистов предусмотрена особая защитная экипировка.
Каждый гонщик одет в специальный костюм, который оберегает от огня в случае возгорания, а также помогает сохранить кожные покровы целыми, если гонщик вылетает с трассы. Комбинезоны у всех пилотов имеют свой срок годности, после которого их нельзя использовать, потому что одежда теряет свои защитные свойства.
Ещё два важных элемента защиты – шлем и некбрейс (разъемный «ошейник» с опорами на плечи, спину и грудь, фиксируемый с помощью эластичных строп). Действуют они совместно, сохраняя шею и голову картингиста целыми. Также в экипировку обязательно входят специальные перчатки и обувь, в которой хорошо чувствуются педали. Это помогает пилоту полностью контролировать управление автомобилем.
По словам гонщиков, новый трек в Григориополе недостаточно обкатанный. Картингисты и их механики говорят, что на трассе ещё есть так называемый жирный слой из-за того что асфальтовое покрытие совсем новое. По мнению спортсменов, ещё пара гонок - и трек будет полностью обкатан. novostipmr.com