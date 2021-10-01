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В Бендерах супруги отравились газом

В Бендерах супруги отравились газом

Утром 4 октября в квартире дома на улице Ленина были обнаружены тела гражданских супругов. Обеспокоенные родные не могли им дозвониться, встревожились и обратились к спасателям.

Когда сотрудники ГУпЧС взломали входную дверь, в кухне на всю мощность работала газовая колонка. Окна были закрыты, стёкла запотели, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В ванной спасатели обнаружили тело 43-летнего мужчины. Женщина 55 лет без признаков жизни находилась в комнате.

Спасатели выключили газовую колонку и открыли окно. Концентрация газа была настолько велика, что находиться в помещении более 30 секунд было опасно.

На месте работает следственно-оперативная группа, специалисты газового хозяйства. Устанавливаются обстоятельства и причина гибели людей.

Спасатели напоминают:

– используйте газовое оборудование согласно правилам эксплуатации;

– не забывайте, что вентиляция должна быть обязательно исправной и помещение следует постоянно проветривать. При рабочем газовом устройстве доступ воздуха должен быть всегда!

Берегите себя! Будьте внимательны и осторожны!
mvdpmr.org
  • Вчера, 20:17
  • DTV
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