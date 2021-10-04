Заместитель помощника госсекретаря США по делам Центральной и Восточной Европы Робин Данниган прибыла накануне в Кишинев с двухдневным визитом. Об этом сообщило посольство США в РМ, пояснив, что она проведет несколько встреч, и примет участие в нескольких мероприятиях. Затем Данниган отправится в Швейцарию и Украину, чтобы поговорить о региональных проблемах, передает point.md ссылаясь на infotag.md
Ранее администрация президента США Джо Байдена назначила Данниган оказывать помощь в разработке политики в отношении Польши, Венгрии и Чехии, а также Украины, Беларуси и Молдовы. До этого политику в отношении Украины, Беларуси и Молдовы курировал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.
По сообщениям СМИ, помощник госсекретаря проведет в Кишинёве несколько встреч, и примет участие в нескольких мероприятиях. Содержание мероприятий и встреч пока остается неизвестным, но говорится, что следом за этим Даннинган отправится в Швейцарию и в Украину, для решения региональных проблем, сообщает ehomd.info.
Издание ehomd.info предполагает, что посол США едет в Молдову с четким планом по восстановлению территориальной целостности республики. Если говорить другими словами, то с перечнем задач для правительства и главы РМ по расшатыванию переговорного процесса с Приднестровьем.
Такая мысль появилась не просто так: дело в том, что это было бы закономерным продолжением недавнего визита американского самолёта с вооружением на борту. Мы говорили, что такие «подарки» могут служить признаком готовящихся провокаций, а визит посла США хорошо ложится на эту версию.
Как пишет Telegram-канал «Смуглянка»:
«Технически все будет готово к окончанию президентского срока Санду. Все понимают, что её партия больше не получит такой карт-бланш на выборах. Гражданская война позволит отменить или перенести выборы и американское вмешательство во всё это дело будет продолжаться».
В пользу этой версии свидетельствует и тот факт, что действующий вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский уже неоднократно высказывался по поводу якобы недостаточной эффективности существующего переговорного формата и предлагал внести изменения в переговорный процесс.
Кроме того, почву неоднократно подготавливала и президент Молдовы Майя Санду, которая буквально с первой недели своего президентского срока начала говорить о необходимости вывода российских миротворцев и замены их на людей из европейского института гражданских наблюдателей.
В этом смысле визит Робин Данниган в Кишинёв — тревожный звоночек не только для Молдовы, но и для всего региона Восточной Европы. Если госпожа посол окажется не менее целеустремленной, чем её предыдущий коллега по цеху, а наша версия окажется правдивой, то республику Молдова ждут большие проблемы, пишет издание ehomd.info.