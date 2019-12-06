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МИД ПМР оказывает содействие тем, кто не может вернуться домой на автомобилях с приднестровскими номерами

МИД ПМР оказывает содействие тем, кто не может вернуться домой на автомобилях с приднестровскими номерами

Министерство иностранных дел ПМР призывает обращаться всех граждан, которые испытывают сложности с возвращением в Приднестровье. Речь о тех, кто выехал за пределы республики на автомобилях с приднестровскими номерами. Во внешнеполитическом ведомстве помогут всем, кто оказался в такой ситуации.

«С учетом продолжающейся практики препятствования со стороны пограничных органов Украины в возвращении в Приднестровье граждан на автомобилях с приднестровскими регистрационными знаками просим граждан, оказавшихся в подобной ситуации, обращаться в МИД ПМР. Электронный адрес: office@mid.gospmr.org», – говорится в обращении ведомства, пишет novostipmr.com.

Напомним, с 1 сентября Украина с подачи властей Молдовы ввела запрет на въезд на свою территорию автомобилей с приднестровскими номерами. МИД ПМР обратилось к участникам переговорного процесса в формате «5+2» с предложением провести консультации по сложившейся ситуации. Тирасполь призвал правобережную Молдову сесть за стол переговоров «для скорейшего разрешения всего комплекса проблем, включая тематику водительских удостоверений, регистрации грузового и пассажирского автотранспорта, а также иных аспектов».

Политические представители от ПМР и РМ Виталий Игнатьев и Владислав Кульминский встречались в сентябре трижды. Главной темой всех дискуссий стал автотранспортный кризис, который на сегодняшний день пока остается неразрешенным.
novostipmr.com
  • Вчера, 20:34
  • DTV
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