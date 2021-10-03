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В Бухаресте ввели комендантский час для непривитых, на очереди Кишинев

В Бухаресте ввели комендантский час для непривитых, на очереди Кишинев

В столице Румынии с 3 октября, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации вступили в силу новые ограничения. В Бухаресте ввели комендантский час для граждан, не привитых от коронавируса. В конце недели среднесуточная статистика новых заболевших достигла 12 тыс. человек.

Теперь, чтобы попасть в рестораны, кинотеатры и спортзалы, желающим придется предъявить сертификат о вакцинации или справку о том, что человек переболел коронавирусом. В закрытых помещениях, а также на рынках, ярмарках, в общественном транспорте и на остановках все обязаны носить защитные маски, пишет eadaily.com.

Свадьбы и крестины, так популярные в Румынии, можно проводить, только если все присутствующие на мероприятии предоставят сертификат о получении полного курса антивирусной вакцины, а залы заполняются не более чем на 50%.

2 октября в Бухаресте прошел протест против обязательной вакцинации и использования ковид-сертификатов. В жандармерии сообщили, что организаторам и участникам митинга грозит штраф за нарушение эпидемиологических мер.

Накануне Румыния включила Молдавию в список стран «красной зоны». Начиная с 1 октября в РМ вступило в силу решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья об усилении мер профилактики в рамках уже введенного Чрезвычайного положения в сфере общественного здоровья. Полиции дано указание ужесточить контроль за соблюдением специального эпидемиологического регламента.

За прошлые сутки в республике выявлен 991 новый больной Covid-19. За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдавии умерли 26 человек. На повестке властей — рассмотрение вопроса об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Уже сейчас действует правило об обязательном наличии прививки (или тестирования каждые две недели за свой счет) у учителей. Также эти меры применили для сектора общественного питания и гостиничных услуг, включая их клиентов. Это вызвало возмущение общественности, которые считают, что таким образом нарушаются права граждан на свободу выбора. В начале августа молдавские противники вакцинации собрались у памятника Штефана чел Маре в центре Кишинева на акцию протеста, а затем провели молебен у здания правительства. Они заявили о дискриминации непривитых. На это власти ответили: иначе коллективный иммунитет не сформировать.

Согласно постановлению правительства, еженедельно будут определять уровень эпидемиологической опасности во всех населенных пунктах страны и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код. В Кишиневе и Бельцах, по последним данным, — «красный код».

Ухудшилась ситуация и в Приднестровье, где за это же время заболело 322 человека (скончалось — 4). В регионе действует адаптивный карантин. Рекомендовано по возможности минимизировать контакты, дистанцироваться, не пренебрегать средствами защиты и вакцинироваться.

Как сообщало EADaily, Совет Европейского союза исключил Молдавию из «зеленого» списка стран, чьим гражданам разрешён свободный въезд в условиях пандемии коронавируса. Принятое решение не запрещает государствам-членам ЕС отменить временное ограничение на поездки для полностью вакцинированных путешественников. Страны Евросоюза могут также по своему усмотрению впускать на свою территорию граждан, не входящих в «зеленый» список, если они имеют подтвержденную вакцинацию одной из сертифицированных для использования в Европейском союзе вакцин.

eadaily.com
  • Вчера, 20:41
  • DTV
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