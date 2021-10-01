Американец Билл Фишер нашел под капотом своего автомобиля около 70 килограммов грецких орехов — в качестве зимних запасов их туда спрятала белка. Владельцу пришлось пару дней вычищать машину — но некоторые «заначки» он все еще находит, передает Grand Forks Herald
Чтобы вытащить все запасы из отверстий, мужчине пришлось снять крылья автомобиля. Но даже после этого он не смог дотянуться до некоторых орехов, передает snob.ru.
Что еще известно:
Мужчина понял, что с его машиной что-то случилось, только когда попытался запустить двигатель и услышал странные звуки. Оказалось, пока автомобиль был припаркован на несколько дней, белка завалила орехами весь моторный отсек.