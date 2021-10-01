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Что известно о масштабном сбое в работе соцсетей и мессенджеров

Что известно о масштабном сбое в работе соцсетей и мессенджеров

В понедельник пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Компания Facebook, которой они принадлежат, подтвердила информацию о неполадках и сообщила, что работает над их устранением.

Позднее стало известно о сбоях в работе других социальных сетей и мобильных операторов.

К утру 5 октября сбои почти полностью устранили.

Проблемы с приложениями Facebook

О проблемах в работе приложений Facebook, согласно данным сервиса Downdetector, сообщили в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Пользователи из РФ также информировали о сбое.

Пользователи Facebook сообщили в первую очередь о проблеме с сайтом, у Instagram не работали сайт и приложение. Пользователи WhatsApp также не могли зайти в приложение и жаловались на проблемы с подключением к серверу.

При этом не работали и внутренние программы для коммуникации сотрудников Facebook. Кроме того, как сообщили журналисты The New York Times, сотрудники компании не могли попасть в офис.

Работники компании WhatsApp Inc., управляющей работой одноименного мессенджера, заявили о проблемах в работе систем в ее штаб-квартире.

Пользователи в США также сообщили о сбоях в работе Gmail и Snapchat, а также YouTube, Netflix, Zoom, Viber, Outlook.

В США также жаловались на сбой в работе онлайн-сервисов Bank of America.

В США сообщили о сбоях в работе мобильных операторов T-Mobile, Verizon и AT&T, интернет-провайдера Spectrum.

В ряде стран также возникли проблемы с мессенджером Telegram, в основном сбой коснулся США и Мексики. Сообщали о сбое и жители Южной Америки, также проблемы фиксировали и в России. Корреспондент ТАСС в Нью-Йорке сообщил, что приложение там работает нормально. Позже в компании подтвердили наличие возможных проблем с отправкой сообщений или уведомлениями в некоторых регионах по всему миру.

Кроме того, были отчеты о неполадках в работе поисковой системы Google. Также пользователи по всему миру жаловались на сбой в работе Twitter. В основном жалобы поступали из США, Канады, Великобритании, Франции и других стран. Пользователи сообщали о неполадках в работе сайта и мобильного приложения соцсети, а также о сбоях в работе комментариев.

Позже в Twitter coобщили об устранении сбоев в работе соцсети и отметили, что они были вызваны высокой нагрузкой.

Ситуация с российскими сервисами

Сбои также наблюдались в работе российской социальной сети "ВКонтакте", следует из данных Downdetector. Большинство сообщивших о проблемах пользователей жаловались на сбои в работе приложения и проблемы в подключении к серверу. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге. При этом в пресс-службе самой соцсети отметили, что сбоев в ее работе нет.

В соцсети "Одноклассники" заявили, что она работает без сбоев.

Российские операторы "Билайн", "Мегафон", МТС и Tele2 сообщили, что работают в штатном режиме. В "Ростелекоме" уточнили, что фиксируют проблемы в зарубежном секторе, но его сеть работает устойчиво.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что ситуация с Facebook отвечает на вопрос, нужны ли РФ свои платформы.

В пресс-службе федеральной площадки РТС-тендер сообщили, что российские электронные торговые площадки функционируют в штатном режиме.

Причины сбоя

Около 00:45 мск пользователи начали сообщать о возобновлении доступа к Facebook и Instagram, отмечая сохранение проблем с WhatsApp. В Downdetector назвали сбой самым масштабным из зафиксированных в истории.

В WhatsApp сообщили о полном восстановлении работы сервиса в 4:40 мск.

Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за сбой на собственной странице.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США знают о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp и внимательно следят за ситуацией, однако никаких новых сведений у них на данный момент нет.

В Пентагоне не стали комметировать информацию о сбое.

The New York Times со ссылкой на пожелавших сохранить анонимность сотрудников компании Facebook Inc сообщила, что сбой в работе соцсетей вряд ли стал результатом кибератаки. Такой вывод был сделан на основе того, что Facebook, Instagram и WhatsApp слишком различаются между собой, чтобы одновременно стать жертвами одной хакерской атаки.

Портал Privacy Affairs сообщил, что базу данных, включающую 1,5 млрд пользователей Facebook, выставили на продажу в даркнете.

В Group-IB сообщили, что причиной сбоя в работе сервисов могло стать удаление DNS-записей, связанных с Facebook, из глобальных таблиц маршрутизации. Такого же мнения придерживается и специалист в области кибербезопасности Брайан Кребс.

В компании Kentik также назвали возможной причиной сбоя проблемы протокола динамической маршрутизации BGP.

Портал ArsTechnica сообщил, что причиной сбоя могла стать внутренняя ошибка инженеров, что не связана с какой-либо вредоносной атакой извне.

Facebook в официальном заявлении подтвердил, что причиной неполадок стало "неудачное изменение программной конфигурации", которое привело к сбою в работе DNS-маршрутизаторов. Таким образом, проблемы возникли по вине самой компании.

Проблемы в работе других сайтов и сервисов стали результатом сбоя у Facebook. Маршрутизаторы оказались перегружены повторяющимися запросами к Facebook и не успевали обрабатывать иные запросы.

Последствия сбоя

Компания несколько раз на различных уровнях принесла извинения пользователям.

В Facebook заявили, что сбой в работе не привел к утечке данных пользователей.

На фоне масштабного сбоя падали акции ведущих американских IТ-компаний, в том числе Twitter, Alphabet и Amazon. Акции Facebook упали к концу торгов (23:00 мск) на 4,89%, хотя позже наметилась тенденция к восстановлению.

Марк Цукерберг, согласно данным The World's Real-time Billionaires на сайте Forbes, потерял за день на $6,4 млрд, опустившись с четвертого на шестое место в рейтинге богатейших людей мира.

Индекс Nasdaq опустился на 2,14%. Падение в этом секторе потянуло за собой и другие основные индексы в США - Dow Jones снизился на 0,94%, S&P 500 - на 1,3%.

tass.ru
  • Сегодня, 07:20
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