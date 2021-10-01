10 молодых ромов с обоих берегов Днестра создадут социальные видео и анимационные ролики по правам человека на 2-х языках - русском и румынском - в рамках проекта «Укрепление правового потенциала ромского сообщества на обоих берегах Днестра», который стартует в начале октября. Проект, направленный на повышение осведомленности и знаний населения ромов об их правах, реализуется при содействии Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции.
Это первый партнерский проект трех организациями с обоих берегов Днестра: НПО «ЭтЭкО» и молодежная ромская организация Информационный центр «Днестр - Инфолекс» - левобережные и Национальная ассоциация общинных медиаторов Молдовы - правобережная.
По словам директора «Днестр - Инфолекс» Софьи Рэдукану, впереди молодых людей, которые будут отобраны на конкурсной основе, ждут тренинги и мастер-классы.
«В основе данного проекта осознание того, что молодые ромы не могут использовать новые технологии, потому что незнакомы с ними. Приобретение современных гаджетов для многих ромских семей непосильно. Даже в условиях частичной неграмотности многие молодые люди обладают острым умом и природной фантазией - необходимо только пробудить в них эти качества и способствовать их развитию, воспитывая и обучая их одновременно, - сказала Рэдукану. - Проект призван побудить людей активно выражать свою позицию, не бояться открыто выражать свое мнение, привносить элементы демократии и толерантности в наше общество. Кроме того, проект предложит бенефициарам то, что поможет им в будущей жизни: умение грамотно снимать, монтировать ролики, активно пользоваться современными медиасредствами».
В ходе обучения бенефициары рассмотрят методологии создания видеороликов и ознакомление с программами компьютерного рисования.
«Все тренинги и мастер-классы, предлагаемые в рамках проекта, будут построены в интерактивной форме. Будет организовано не менее 10 тренингов и мастер-классов по каждой из тем. Занятия с группой будут проходить 2 раза в неделю, в группе по 5 человек для лучшей результативности» - уточнила Татьяна Сергеева, директор «ЭтЭкО».
Впереди участников проекта ждет создание видеоконтента на выбранную тематику. После тренингов специалисты проведут консультационные работы по разработке сценария, съемке, монтажу роликов.
На финальном мероприятие проекта - круглом столе - будут показаны все видео и анимационные фильмы.
«Наши три организации объединили усилия для продвижения прав человека в сообществе ромов, снятия стигмы в отношении ромского населения, а также внедрение современных средств медиа-воздействия для лучшего взаимопонимания и начала диалога с обществом по важным и сложным вопросам. Социальное видео и анимационные ролики являются инновационным инструментом для использования в образовательной деятельности», - подытожил председатель национальной ассоциации общественных медиаторов Молдовы Валерий Кэлдэрару.
Совместная программа ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», среди прочего, ставит перед собой цель укрепить организационный потенциал общественных организаций, таких как НПО «ЭтЭкО», молодежной ромской организации ИЦ «Днестр - Инфолекс» и Национальной ассоциации общественных медиаторов Молдовы.