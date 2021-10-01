Более 60% граждан Молдовы, уехавших за рубеж, подумали бы о возвращении, если бы было сильное правительство и верховенство закона, а также зарплата 1200 евро.
Об этом свидетельствует исследование Офиса постоянного координатора ООН и Международной организации по миграции в РМ среди 326 молдавских мигрантов старше 15 лет, передает point.md ссылаясь на infotag.md
Они называют основными условиями для возвращения - сильное управление, включая создание рабочих мест и инвестиционные возможности. Более 65% граждан, проживающих и работающих за границей, заявили, что хотели бы инвестировать в страну, в основном в туризм и образование (по 39%).
88% респондентов считают, что основным препятствием для вклада диаспоры в национальное развитие РМ является высокий уровень коррупции и недоверие к организациям, которые будут управлять ресурсами. Вторая серьезная проблема связана с отсутствием информации, как внести вклад, а также с отсутствием механизмов и инфраструктуры.
Среди главных препятствий для развития Молдовы и обеспечения благосостояния населения респонденты назвали: высокий уровень коррупции и отсутствие правосудия (76%), отсутствие хорошо оплачиваемой работы/ возможностей для развития бизнеса (44%) и высокое неравенство/бедность населения (40%).
Исследование проводилось с 9 августа по 1 сентября 2021 г. Респонденты - юридически оформленные долгосрочные мигранты, официально трудоустроенные.