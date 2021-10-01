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В ЕС предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ

В ЕС предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ

Группа стран ЕС - Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция - предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран, опубликованном журналистом агентства Bloomberg Хавьером Бласом в Twitter.

"Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны", - говорится в заявлении, пишет ТАСС.

Пять стран также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. В заявлении предлагается повысить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции.

Помимо этого, авторы документа считают необходимым проведение реформы рынка электроэнергии ЕС, чтобы улучшить взаимосвязь между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей.


Пятерка стран также отмечает необходимость связать тарифы на электроэнергию с системой торговли квотами на вредные выбросы, которая действует в Евросоюзе. По мнению вышеупомянутых государств, это позволит ускорить переход на более экологичные источники электроэнергии, так как повысит стоимость угля.

В документе указано, что это совместное заявление министров экономики и финансов пяти перечисленных стран. Дата на размещенной журналистом копии не стоит.

О ситуации с газом в Европе
Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила рекорд и впервые превысила $1,2 тыс. за 1 тыс. куб.м, свидетельствуют данные биржи ICE. На прошлой неделе этот показатель впервые в истории превысил $1 тыс.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.

tass.ru
  • Сегодня, 06:24
  • DTV
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