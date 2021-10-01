Вадим Красносельский направил письмо президенту Молдовы Майе Санду с призывом «к диалогу и активизации переговоров с практическим содержанием». Красносельский сообщил об этом во вторник, принимая в Тирасполе делегацию во главе с заместителя помощника госсекретаря США по Центральной и Восточной Европе Робин Данниган, передает infotag.md.
В письме «описаны проблемные аспекты двусторонних взаимоотношений, решение которых не терпит отлагательств».
Письма аналогичного содержания направлены от имени председателя правительства региона Александра Мартынова в адрес премьер-министра Натальи Гаврилицы, а от имени председателя Верховного Совета Александра Коршунова его молдавскому коллеге Игорю Гросу.
«Реакции с молдавской стороны пока не было», - констатировал Красносельский в беседе с американским дипломатом. Он «рассчитывает на активизацию диалога».
Он признал важной роль США в формате «5+2», проинформировав о позиции Приднестровья.
«Актуальная для приднестровской стороны повестка понятна и прозрачна. Ее базис – положения, прописанные в пакете «Берлин+». Одна из наиболее острых на сегодня проблем – ограничение свободного передвижения автомобилей с приднестровскими номерными знаками», - сказал он. infotag.md