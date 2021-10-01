Dnestr.TV

 
0

Вадим Красносельский направил письмо президенту Молдовы

Вадим Красносельский направил письмо президенту Молдовы

Вадим Красносельский направил письмо президенту Молдовы Майе Санду с призывом «к диалогу и активизации переговоров с практическим содержанием». Красносельский сообщил об этом во вторник, принимая в Тирасполе делегацию во главе с заместителя помощника госсекретаря США по Центральной и Восточной Европе Робин Данниган, передает infotag.md.

В письме «описаны проблемные аспекты двусторонних взаимоотношений, решение которых не терпит отлагательств».

Письма аналогичного содержания направлены от имени председателя правительства региона Александра Мартынова в адрес премьер-министра Натальи Гаврилицы, а от имени председателя Верховного Совета Александра Коршунова его молдавскому коллеге Игорю Гросу.

«Реакции с молдавской стороны пока не было», - констатировал Красносельский в беседе с американским дипломатом. Он «рассчитывает на активизацию диалога».

Он признал важной роль США в формате «5+2», проинформировав о позиции Приднестровья.

«Актуальная для приднестровской стороны повестка понятна и прозрачна. Ее базис – положения, прописанные в пакете «Берлин+». Одна из наиболее острых на сегодня проблем – ограничение свободного передвижения автомобилей с приднестровскими номерными знаками», - сказал он.
infotag.md
  • Сегодня, 06:29
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Прожить на минимуме
  • Занимательные цифры Приднестровья
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Еще один кандидат заявил о своем участии в выборах глав ...
  • Еще одной легендой стало меньше. Ушел Жан-Поль Бельмонд ...
  • В Молдове и в Украине дорожает топливо
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Внимание : в Бендерах изменится движение общественного ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Прожить на минимуме
  • Занимательные цифры Приднестровья
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Еще один кандидат заявил о своем участии в выборах глав ...
  • Еще одной легендой стало меньше. Ушел Жан-Поль Бельмонд ...
  • В Молдове и в Украине дорожает топливо
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Внимание : в Бендерах изменится движение общественного ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна