Количество учителей в Республике Молдова постоянно сокращается. Если в 2016/2017 учебном году в учебных заведениях работали более 50,7 тыс. человек, то в 2020/2021 году их число сократилось более чем на 3 тыс. учителей.
Таким образом, в настоящее время в учебных заведениях страны работает чуть более 47 тыс. учителей. По крайней мере об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики (НБС). Большинство учителей работают в начальных и средних учебных заведениях (более 56%), а меньше всего - в профессионально-технических учебных заведениях (7,8%), передает noi.md.
В детских садах количество воспитателей изменилось незначительно, сохранившись на уровне более 12 тыс. человек. При этом в системе образования преобладают женщины, которые составляют 85,6% от общего числа учителей. В среднем учитель из Молдовы получает в месяц 7023 лея, что составляет 86,6% от средней заработной платы по экономике.
Что касается возраста учителей, то в 2020-2021 гг. количество учителей в возрасте до 30 лет уменьшилось, составив 9,2%.
С другой стороны, увеличилось количество учителей старше 60 лет, что составляет 19,5% от общего числа педагогов. Если бы мы сделали распределение по дисциплинам, то обнаружили бы, что большинство учителей специализируются на преподавании румынского языка и литературы (2791).
На втором месте - иностранные языки с 2678 учителями, за ними следуют преподаватели математики - 1893 человека, истории - 1460 человек, русского языка и литературы - 1278 человек.
Педагогические кадры в муниципии Кишинев Согласно данным, предоставленным Главным управлением образования, молодежи и спорта примэрии Кишинева, в 2020/2021 учебном году в Кишиневе работали 9550 учителей, из которых более 8,5 тысячи составляли женщины. Большинство из них работало в учреждениях сектора Ботаника (2385), за ним следуют сектор Рышкановка с 2362 педагогами и сектор Буюканы - 2053. Среди секторов с наименьшим количеством учителей числятся Чеканы и Центр - с 1436 и 1314 учителями соответственно.