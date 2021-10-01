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«Тираспольтрансгаз-Приднестровье» информирует о социальной норме и льготах на газ в отопительный сезон

«Тираспольтрансгаз-Приднестровье» информирует о социальной норме и льготах на газ в отопительный сезон

В связи с началом отопительного сезона «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» информирует о социальных нормах и льготах на природный газ на цели отопления. Льгота устанавливается на одну квартиру или домовладение. В расчет берется 28 календарных дней с октября по апрель.

Так, в октябре социальная норма на одного человека предусмотрена в размере 81 куб. м, в остальные месяцы – 90 куб. м., сообщает novostipmr.com

Дополнительная социальная норма для граждан, обладающими правами на нее, в октябре составляет 190 куб. м, в остальные месяцы – 210 куб. м.

Льгота в размере 100% по оплате за природный газ в октябре рассчитывается в объеме 151 куб. м, в остальные месяцы – 167 куб. м. Речь идет о жилых помещениях, где прописано (зарегистрировано) хотя бы одно физическое лицо, имеющее право на льготы по оплате услуг за газоснабжение в соответствии с действующим законодательством ПМР.

В апреле нормы будут рассчитываться в зависимости от количества отопительных дней.

Социальные нормы при оплате за газ на иные цели - приготовление пищи и подогрев воды - не меняются.
novostipmr.com
  • Сегодня, 06:35
  • DTV
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