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Генсек НАТО рассказал о рычагах давления на "Талибан"

Генсек НАТО рассказал о рычагах давления на "Талибан"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что у альянса сейчас меньше рычагов давления на радикальное движение "Талибан"*, нежели ранее, однако они "не свелись к нулю".

"У нас, разумеется, сохраняются рычаги давления. Их меньше, чем было ранее, однако они не свелись к нулю", - сказал Столтенгберг, выступая в Джорджтаунском университете, пишет ria.ru.

Генсек альянса также заявил, что не хотел бы возлагать какие-то надежды на "Талибан"* после захвата движением власти в Афганистане, однако подчеркнул, что у НАТО есть определенные ожидания касательно дальнейшей политики талибов.

"У наших стран также сохраняются возможности для проведения атак дальнего действия", - указал Столтенберг.
ria.ru
  • Сегодня, 06:38
  • DTV
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