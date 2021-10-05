Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что у альянса сейчас меньше рычагов давления на радикальное движение "Талибан"*, нежели ранее, однако они "не свелись к нулю".
"У нас, разумеется, сохраняются рычаги давления. Их меньше, чем было ранее, однако они не свелись к нулю", - сказал Столтенгберг, выступая в Джорджтаунском университете, пишет ria.ru.
Генсек альянса также заявил, что не хотел бы возлагать какие-то надежды на "Талибан"* после захвата движением власти в Афганистане, однако подчеркнул, что у НАТО есть определенные ожидания касательно дальнейшей политики талибов.
"У наших стран также сохраняются возможности для проведения атак дальнего действия", - указал Столтенберг. ria.ru