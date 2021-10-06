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Игорь Додон встретился в Москве с Дмитрием Козаком

Игорь Додон встретился в Москве с Дмитрием Козаком

Об этом председатель Партии социалистов Молдовы Игорь Додон сообщил на своей странице в соцсети.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития и укрепления стратегического партнерства между двумя государствами, и пришли к единому мнению о важности обеспечения позитивной динамики по направлениям, представляющим взаимный интерес, передает aif.md

– В ходе рабочей поездки в Москву в качестве председателя Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Парламентом Республики Молдова и Федеральным собранием Российской Федерации и члена парламентской группы дружбы с Россией провел встречу с заместителем руководителя Кремлевской администрации Дмитрием Козаком, специальным представителем Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова.

Обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития и укрепления стратегического партнерства между двумя государствами, пришли к единому мнению о важности обеспечения позитивной динамики по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Отметили то, что 19 ноября нынешнего года исполняется 20 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Молдова и Российской Федерацией, что предоставляет нам хорошую возможность провести анализ результатов нашей совместной работы и определить приоритеты дальнейшего взаимодействия на благо народов наших стран, – написал Додон по итогам проведённой беседы.

aif.md
  • Сегодня, 19:14
  • DTV
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