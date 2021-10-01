Минэнерго должно обеспечить соблюдение обязательств "Газпрома" по транзиту российского газа через территорию Украины, хотя газовому концерну выгоднее поставлять по новым маршрутам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию ТЭК РФ, сообщает interfax.ru.
Обращаясь к главе Минэнерго Николаю Шульгинову, президент сказал:
"Я должен вернуться к теме газа, поскольку много спекуляций на этот счет. "Газпром" считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее было бы даже заплатить Украине штраф, но увеличить объем прокачки (по новым маршрутам - ИФ) в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление в трубе, меньше выборов СО2, дешевле все получается - под $3 млрд по году. Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке газа через территорию Украины".
"Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. Во-вторых, не нужно подрывать доверие к "Газпрому" как к абсолютно надежному партнеру во всех отношения. И я прошу вас как министра энергетики взять все эти вопросы на личный контроль, и обеспечить выполнение "Газпромом" всех своих контрактных обязательств по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу", - подчеркнул Путин.
Президент РФ 6 октября провел совещание по вопросам развития энергетики, в совещании приняли участие члены правительства, руководители ряда субъектов РФ, а также крупнейших энергетических компаний. interfax.ru