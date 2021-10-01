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Путин поручил обеспечить соблюдение обязательств "Газпрома" по транзиту через Украину

Путин поручил обеспечить соблюдение обязательств "Газпрома" по транзиту через Украину

Минэнерго должно обеспечить соблюдение обязательств "Газпрома" по транзиту российского газа через территорию Украины, хотя газовому концерну выгоднее поставлять по новым маршрутам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию ТЭК РФ, сообщает interfax.ru.

Обращаясь к главе Минэнерго Николаю Шульгинову, президент сказал:

"Я должен вернуться к теме газа, поскольку много спекуляций на этот счет. "Газпром" считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее было бы даже заплатить Украине штраф, но увеличить объем прокачки (по новым маршрутам - ИФ) в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление в трубе, меньше выборов СО2, дешевле все получается - под $3 млрд по году. Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке газа через территорию Украины".

"Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. Во-вторых, не нужно подрывать доверие к "Газпрому" как к абсолютно надежному партнеру во всех отношения. И я прошу вас как министра энергетики взять все эти вопросы на личный контроль, и обеспечить выполнение "Газпромом" всех своих контрактных обязательств по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу", - подчеркнул Путин.

Президент РФ 6 октября провел совещание по вопросам развития энергетики, в совещании приняли участие члены правительства, руководители ряда субъектов РФ, а также крупнейших энергетических компаний.
interfax.ru
  • Сегодня, 19:19
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