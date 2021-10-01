Президент РМ Майя Санду 6 октября прокомментировала задержание генпрокурора Александра Стояногло. Как отметила Санду в Facebook, решение начать уголовное дело и задержать Стояногло принадлежит Высшему совету прокуроров (ВСП) и назначенному им прокурору. А она как президент «хочет того, что хотят граждане — строгого соблюдения закона».
Как отметила Санду, граждане хотят лучшей жизни в стране, «освобожденной из тисков коррумпированных кланов», - цитирует президента newsmaker.md.
«Люди требуют справедливости. Государственные учреждения, ответственные за борьбу с коррупцией, должны учитывать эти ожидания и всегда действовать в соответствии с законом», — написала Санду.
При этом она отметила, что решение задержать Стояногло принял прокурор, назначенный Высшим советом прокуроров РМ.
«Вчерашнее решение рассмотреть жалобы на генерального прокурора принадлежит Высшему совету прокуроров, а решение его задержать — прокурору, назначенному ВСП. Как президент страны я хочу того, что хотят граждане: чтобы закон строго соблюдался, чтобы не было никаких злоупотреблений и чтобы тот, кто совершил противоправные действия, заплатил в соответствии с действующими законами», — написала Санду.
Напомним, Стояногло задержали на 72 часа вечером 5 октября после трехчасового обыска в его кабинете в Генпрокуратуре. Против него завели дело по 327 статье Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением) в период, когда он был главой парламентской комиссии по безопасности. Стояногло возглавлял эту комиссию с 2010 по 2014 год. Обыски прошел и в его доме.
Партия «Гражданский конгресс» потребовала немедленного освобождения генерального прокурора Александра Стояногло. Адвокаты Александра Стояногло обжаловали в Апелляционной палате решение о его отстранении от должности. Об этом заявил его заместитель Руслан Попов. Он добавил, что до вынесения вердикта АП, решение Высшего совета прокуроров должно быть приостановлено, передает publika.md
"Все последующие мероприятия необходимо приостановить. Соответственно, все, что произошло поздно вечером, в том числе вся деятельность, которая в настоящее время происходит в Высшем совете прокуроров, зависит от вердикта по ходатайству обжалования, которое находится на рассмотрении Апелляционной палаты", - сказал отстраненный заместитель генпрокурора Руслан Попов.
Попов отметил, что Александр Стояногло пришел на заседание ВСП для того, чтобы потребовать отвода пяти его членов из-за конфликта интересов: ''ВСП должен был ознакомиться с запросами генпрокурора, его точкой зрения и вынести решение по ходатайствам об отводе".
Попов утверждает, что при вынесении решения об отстранении Стояногло от должности были нарушены нормы Административного кодекса. Он также заявил, что в этом были заинтересованы члены ВСП Сергей Литвиненко и Дорел Мустяцэ.
Заместитель Стояногло говорит, что министр юстиции связан с Марией Йову, главным бухгалтером Victoriabank, причастной к делу о банковском мошенничестве. Недавно на ее имя прекратили уголовное расследование.