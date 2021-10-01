613-ю годовщину первого летописного упоминания о Бендерах жители и гости города будут отмечать два дня. Так как 8 октября является рабочим днём, было принято решение основную часть массовых мероприятий провести в выходной – 9 октября, сообщает novostipmr.com ссылаясь на сайт госадминистрации.
8 октября
В 8:00 в Преображенском соборе пройдёт литургия.
На стадионе «Динамо» слабовидящие примут участие в турнире по шашкам. Начало в 14:00.
Главным событием праздничного дня станет открытие Музыкального сквера, расположенного перед Домом культуры им. П. Ткаченко. Начало в 18:30.
9 октября
Праздничные мероприятия в парке Александра Невского стартуют в 15:00. На плацу можно будет посмотреть сторические локации, среди которых, «Турецкий шатер», «Мой маленький Стокгольм» Карла XII, «Охотничий павильон барона Мюнхгаузена», «Ассамблею графа Потемкина» и другие.
На территории парка будет расположена баннерная экспозиция «Бендеры: летопись столетий». В 17:00 в цитадели крепости начнёт работать Литературная гостиная, где прозвучат авторские стихотворения о Бендерах.
Не обойдётся без игр, квестов, спортивных соревнований и других активных мероприятий. В 15:00 на сценической площадке выступят дети, в 16:45 парад домашних животных и конкурс колясок. В 17:00 подведут итоги конкурса "Бендерский пьедестал" и состоится чествование отличившихся горожан.
В 18:00 своё творчество представят заслуженные артисты республики, в 19:00 - творческие коллективы города.
В 21:00 вечернее небо окрасят огни праздничного салюта. Затем зрители увидят световое шоу от Театра огня и света «Ом Рам» и выступление диджея.
Принять участие в празднике, посвящённом 613-й годовщине первого летописного упоминания о Бендерах, приглашаются все желающие. novostipmr.com