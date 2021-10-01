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В Дубоссарах во время сбора орехов мужчину убило ударом тока

В Дубоссарах во время сбора орехов мужчину убило ударом тока

Жильцы микрорайона Большой Фонтан сообщили на линию «101» о том, что в посадке поблизости горит сухая трава. Пожарный расчёт прибыл на место происшествия и обнаружил на земле мужчину без признаков жизни. Рядом в шоковом состоянии находилась супруга погибшего, передает пресс-центр МВД ПМР.

Женщина рассказала, что они с мужем приехали на своём автомобиле собирать орехи. Мужчина сбивал плоды алюминиевым прутом, длиной около 9 м, с металлическим наконечником. Жена собирала урожай.

По всей видимости, человек задел провода высоковольтной линии электропередачи. Удар током напряжением 110 кВ оказался для него смертельным.

Искры, попавшие на землю, привели к возгоранию сухостоя. Пожар площадью 20 кв. м был ликвидирован.

Разбирательство по факту происшествия продолжается.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 07:21
  • DTV
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