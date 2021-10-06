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Правительство Молдовы одобрило удешевление некоторых государственных услуг

Правительство Молдовы одобрило удешевление некоторых государственных услуг

Гражданам Молдовы станут дешевле обходиться некоторые услуги, по получению или изменению документов.

С 1 ноября цены на некоторые услуги в Агентстве государственных услуг (АГУ) понизятся. Такое решение было принято на заседании правительства в среду.
Так, регистрация брака станет бесплатной, на данный момент стоимость этой услуги - 260 леев, сообщает sputnik.md.

Бесплатной будет также подача заявления об утере удостоверения личности, сегодня за это граждане платят 50 леев.

В списке услуг, на которые будут снижены тарифы, значатся:

регистрация развода — 210 леев с 1 ноября вместо 300 сегодня;

изменение имени или фамилии — 230 леев вместо 290;

изменение в записях актов гражданского состояния — 50 леев вместо 140;

первичная регистрация автомобиля в Молдове — 400 леев вместо 600;

выдача номерных знаков для автомобилей — 480 леев вместо 550;

выдача номерных знаков для прицепов и мототранспорта — 270 леев вместо 350;

регистрация земельного участка — 240 леев вместо 320;

регистрация участка под строительство или жилого помещения — 280 леев вместо 340.

В ближайшее время АГУ упростит доступ к услугам для граждан, проживающих постоянно за границей или находящихся за пределами страны временно, устранив некоторые бюрократические процессы.
sputnik.md
  • Сегодня, 07:27
  • DTV
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