Гражданам Молдовы станут дешевле обходиться некоторые услуги, по получению или изменению документов.
С 1 ноября цены на некоторые услуги в Агентстве государственных услуг (АГУ) понизятся. Такое решение было принято на заседании правительства в среду. Так, регистрация брака станет бесплатной, на данный момент стоимость этой услуги - 260 леев, сообщает sputnik.md.
Бесплатной будет также подача заявления об утере удостоверения личности, сегодня за это граждане платят 50 леев.
В списке услуг, на которые будут снижены тарифы, значатся:
регистрация развода — 210 леев с 1 ноября вместо 300 сегодня;
изменение имени или фамилии — 230 леев вместо 290;
изменение в записях актов гражданского состояния — 50 леев вместо 140;
первичная регистрация автомобиля в Молдове — 400 леев вместо 600;
выдача номерных знаков для автомобилей — 480 леев вместо 550;
выдача номерных знаков для прицепов и мототранспорта — 270 леев вместо 350;
регистрация земельного участка — 240 леев вместо 320;
регистрация участка под строительство или жилого помещения — 280 леев вместо 340.
В ближайшее время АГУ упростит доступ к услугам для граждан, проживающих постоянно за границей или находящихся за пределами страны временно, устранив некоторые бюрократические процессы. sputnik.md