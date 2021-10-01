В начале года Председатель Правительства ПМР поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций наладить подключение к электронному документообороту ЗАГСов республики. По мнению руководителя исполнительной власти, ЗАГС является одним из органов, наиболее востребованных со стороны граждан в плане получения справок. Как правило, туда обращаются за получением сведений, которые требуют иные ведомства. Цифровизация значительно упростит обмен данными между органами ЗАГС и другими ведомствами. Это в конечном счете, отразится на комфорте граждан.
Как доложил профильный министр, в настоящий момент подключение и настройка всего необходимого оборудования идет в Тираспольском, Бендерском и Григориопольском ЗАГСах. В ближайшее время работы начнут в Дубоссарах, затем – в остальных районах республики. К началу ноября в Минцифре планируют закончить настройку техники и подключить все ЗАГСы к системе межведомственного электронного документооборота, передает пресс-служба Правительства.
«В рамках развития Портала госуслуг мы планируем рассмотреть возможность запрашивать некоторыми органами госвласти напрямую сведений у ЗАГСов в электронной форме и предоставлять ЗАГСами эти сведения тоже в электронной форме, что значительно упростит механизм обработки этих услуг и для гражданина, в том числе. Ему не надо будет ходить по ЗАГСам и собирать дополнительные справки», – отметил Сергей Бабаенко
Итоги работы по этому направлению подведут во второй декаде ноября. gov-pmr.org