Митрополия Молдовы обратилась к президенту, а также парламенту в связи с ратификацией Стамбульской конвенции.
"Молдавская Православная Церковь неоднократно выражала озабоченность ратификацией Парламентом Республики Молдова в первом чтении Конвенции Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (далее Стамбульская конвенция), пишет point.md.
Обращаем внимание на название этого правового акта, которое на первый взгляд окружено добрыми намерениями. Однако несомненно, что насилие против кого-либо заслуживает осуждения", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в Конвеции многое скрыто в деталях.
"Ряд очень гибких формулировок и юридических нюансов, замаскированных в Конвенции, способны открыть дверь лавине серьезных последствий для нашего общества, не совсем идеальных, но в том виде, в каком мы его знаем.
Одним из самых противоречивых аспектов Стамбульской конвенции является определение понятия «гендер». Согласно ст. 3, лит. c) Конвенции: «гендер» означает социально сконструированные роли, модели поведения, виды деятельности и атрибуты, которые данное общество считает подходящими для женщин и мужчин.
Итак, впервые в международном договоре «гендер» классически не отождествляется с «биологическим полом», а определяется как «социальная конструкция». По сути, пол может быть изменен обществом или человеком. Следовательно, этот текст отрицает объективные реальности существования мужчины и женщины.
Более того, такой подход прямо противоречит хорошо обоснованной библейской истине: «И Бог создал человека по Своему образу; по образу Бога он создал это; он создал мужчину и женщину »[Бытие 1:27]", - говорится в послании митрополии.
В обращении митрополии говорится о том, что Конвенция направлена на «искоренение традиций».
"Сама идея искоренения очень опасна. Историю нельзя выбрасывать в мусорную корзину. Конвенция, подлежащая ратификации, не объясняет форум для принятия решений и систему стандартов, которые будут лежать в основе искоренения.
Еще одна тревожная проблема - это нападение на свободу вероисповедания. В соответствии со ст. 42 Конвенции: Стороны принимают такие законодательные или другие меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы в ходе уголовного разбирательства, возбужденного за совершение любого из актов насилия, подпадающих под действие настоящей Конвенции, культура, обычаи, религия, традиции или так называемая «честь» не будут считаться оправданием этих действий.
Опасность этой нормы может исходить из расширенного толкования термина «насилие», включая здесь расплывчатое понятие психологического насилия (см. Статью 33). Например, брак между мужчиной и женщиной можно считать устаревшей традицией.
В данной статье ставится под сомнение профессиональная тайна нескольких социальных категорий: врачей, психологов, священников, юристов и др.
Положения Конвенции также прямо ущемляют право родителей давать образование своим детям. Напоминая о разногласиях относительно определения понятия «гендер», ст. 14 Конвенции навязывает эту теорию "на всех уровнях образования", - говорится в обращении.