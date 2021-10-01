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Нейтральные номера. Запись открыта до конца текущего года

Нейтральные номера. Запись открыта до конца текущего года

Как и где записаться, чтобы получить нейтральные номера? Этот вопрос стал актуальным для многих автолюбителей. В последний понедельник сентября на линию 123, по которой осуществляется запись граждан в очередь, поступило больше миллиона звонков. Уже на следующий день запись на октябрь была закрыта. Чтобы избежать повтора ситуации к открытию записи на ноябрь, в МВД приняли срочные меры, передает пресс-центр МВД ПМР.

«Была увеличена пропускная способность горячей линии по номеру 123. Звонки теперь принимают десять операторов. Увеличено практически в два раза количество автотранспорта, который может быть переоформлен в пунктах регистрации транспортных средств Тирасполя и Рыбницы», – отметил начальник Департамента информации и связи МВД ПМР Дмитрий Салко.

К тому же на 123 появился автоинформатор, теперь каждой услуге соответствует свой номер. Переоформление нейтральных номеров – № 1.

«Поскольку увеличилось количество операторов, возросло и число записываемых машин на день. Поэтому мы предполагаем, что до конца 07этой недели заполним запись на ноябрь и декабрь», – сказала начальник Республиканского информационного бюро Департамента информации и связи МВД ПМР Алина Белдовская.

«Мы наращиваем темпы обслуживания. Если до первого сентября мы ежедневно могли уделить внимание 15 транспортным средствам, то сейчас можем обслужить 30–35 машин в ПРТС Тирасполя, – констатировал начальник РРЭО УГАИ МВД ПМР Александр Тарасов. – В пункте регистрации транспортных средств Рыбницы количество оформляемых автомобилей возросло с 10 до 15–20 в день. В перспективе мы будем увеличивать пропускную способность».

Линия работает в полную силу. Запись открыта на ноябрь и декабрь 2021 года.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 20:26
  • DTV
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